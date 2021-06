Kirn: Jahnbad ist als erstes Freibad wieder geöffnet

Das Kirner Jahnbad war im vergangenen Jahr als einziges Freibad in der Region geschlossen. In diesem Jahr ist es dafür das erste Freibad, das zum Baden einlädt. Seit Wochen ist das Freibadteam in Kirn mit den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung beschäftigt: Becken waren zu putzen, die Technik musste auf Vordermann und die Liegewiese in Form gebracht werden. Und es galt natürlich, die aktuellen, sich ständig ändernden Corona-Regeln zu beachten und abzustimmen. Das gab auch jede Menge Diskussionen in den kommunalen Gremien.