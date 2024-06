Plus Kirner Land Kirn ist als Stadt und Verbandsgemeinde gut im Kreistag vertreten Von Robert Neuber i Thomas Jung war auf der CDU-Liste für den Kreistag auf Position 19 gesetzt worden - er schaffte es, auf Platz 13 zu kommen und zieht somit in den Kreistag ein. Foto: Robert Neuber Der Westen des Landkreises steht oft politisch wie medial im Hintergrund – um so wichtiger ist es, in den Gremien Gewicht zu bekommen, und es gibt einige Vertreter der Kirner Politik, die nun im Kreistag für das Kirner Land und die Stadt Kirn agieren können. Lesezeit: 3 Minuten

Ginge es nach den Kirner Wählern, so wäre die SPD im Kreistag stärkste Partei geworden. Denn so sahen die Stimmen am Sonntag aus. Die Kirner hatten ihre Kreistagsvoten zu 25,1 Prozent an die Sozialdemokraten vergeben, kreisweit kam die SPD dann aber nur auf 21,9 Prozent. Dafür wurde die CDU mit ...