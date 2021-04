Die Feuerwehr hat am Dienstag in Kirn einen jungen Hund befreit, der in einer Heizung eingeklemmt war. Um 8.55 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf: „In der Kirner Friedrich-Ebert-Straße ist ein Hund im Heizkörper eingeklemmt.“ Minuten später rückten zwei Fahrzeuge und zehn Mann unter Führung von Andreas Kaiser aus.