Ein Einbrecherduo ist am Donnerstagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Sulzbacher Straße in Kirn eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein bodenhohes Fenster auf der Rückseite des Hauses, durch Einschlagen und Schneiden der Fensterscheibe in das Wohnhaus und suchten gezielt nach Schmuck und Bargeld.