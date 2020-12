Kirn

Seit gestern Morgen haben die Sicherungsarbeiten an der Brandruine des Fachwerkhauses in der linken Hahnenbachstraße begonnen. Zwölf schwere Holzbalken werden an der Giebelseite angeschraubt und über die Straße gegen die Hahnenbachmauer abgestützt. Anschließend werden lose Dachteile mit dem Einsatz von Hubbühnen beseitigt. „Wenn diese Sicherungsmaßnamen erledigt sind, können die Arbeiten zum Rückbau der verbrannten Dachkonstruktion und der Brandreste beginnen. Wenn diese alle entfernt wurden, müssen wir uns gemeinsam mit der Denkmalbehörde vor Ort treffen,“ sagt Statiker Daniel Sauer. So bleibt die Straße auch bis auf Weiteres voll gesperrt.