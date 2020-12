Kirn

Das war eine ganz besondere Reifeprüfung – für Schüler und auch fürs Lehrerkollegium des Kirner Gymnasiums. Alles war so schön geplant: Autokorso, Feier im Gesellschaftshaus mit feierlicher Zeugnisübergabe und natürlich der große Abiball in der Halle auf Kyrau. Die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Aber immerhin wurden die mündlichen Prüfungen unter strengen Auflagen durchgezogen, und die Abiturienten haben ihr Zeugnis jetzt in der Tasche.