Weihwasser spritzt den Besuchern entgegen. Zwei Männer, jeweils in einen weißen und schwarzen Talar gekleidet, empfangen die Cineasten. „Auf dass der böse Geist fortan aus deiner Seele entweicht“ – mit diesen Worten aus dem Mund der beiden Priester fängt die gruselige Kinonacht am Ellerbach in Bad Kreuznach an. Ein Vorgeschmack auf den amerikanischen Horrorfilm „Der Exorzist“ (1973), der pünktlich um 21 Uhr mit dem Glockenspiel der St. Nikolauskirche beginnt.