Pfaffen-Schwabenheim

In der ehemaligen Kloster- und Stiftskirche Pfaffen-Schwabenheim stehen Renovierungsarbeiten an. In der Sakristei haben sich Risse im Putz gebildet, wobei die Stuckarbeiten weitgehend intakt sind. Der Sprendlinger Architekt Reinhold Gallé nennt in einem ersten Gutachten Kosten von 110.000 Euro. Er wird nun zunächst die beiden Gewerke für den Chor und die Sakristei ausschreiben.