Kirber Lehrbienenstand soll wieder öffnen: Auch den Bienen macht die Kälte zu schaffen

Der Kirner Bienenlehrstand soll in diesem Jahr endlich noch einmal nicht fliegendes Publikum empfangen. Dafür hat Betreiber Joachim-Bernd Keller seinen kompletten Frühlingsputz bereits abgeschlossen. Als Experte für Honig, Insekten und seinen Bienenlehrstand hat Joachim-Bernd Keller nicht nur ein hohes Amt inne, sondern pflegt auch ein besonderes Verhältnis zur Biene. Wer sich mit dem Kirner über das nützliche Insekt unterhält, taucht in eine faszinierende Welt ein, die nicht nur im Landkreis Bad Kreuznach immer mehr Menschen begeistert: In den vergangenen Jahren wuchs die Zahl der Hobbyimker stetig.