Es dauerte länger als gedacht, bis die Schlüsselgewalt von Schloss Dhaun von Zweckverbandsvorsitzender Bettina Dickes an LED-„Lichtgestalt“ Rüdiger Lanz (Manufaktur Simmertal) am Mittwochabend in trockenen Tüchern war. Lanz hatte einige Änderungswünsche, musste telefonieren. Gut Ding will Weile haben. Bei einer mehr als 800-jährigen Immobilie kommt's auf die Minute nicht an.