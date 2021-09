Die einen bekommen Gulasch und Kartoffeln, die anderen Müsli: An der Don-Bosco-Schule, einer Förderschule an der Ellerbachstraße, gibt es wie an allen 14 Ganztagsschulen im Kreis ein warmes Mittagessen für die Kinder. Eigentlich sollten alle Jungen und Mädchen davon profitieren. Doch das ist nicht immer so.