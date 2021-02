Kinder werden daheim betreut: Kreuznach will Elternbeiträge für Horte und Kitas erlassen

Wegen der Corona-Pandemie befinden sich die städtischen Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz unter besonderen Vorkehrungen bei dringendem Bedarf zwar im Regelbetrieb, dennoch wird an die Eltern appelliert, wenn es irgendwie möglich ist, die Kinder zu Hause zu behalten. Deswegen und aus Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder gehen viele Eltern dem nach und betreuen ihre Kinder daheim. Städte wie Mainz und Wiesbaden erstatten deshalb die Elternbeiträge. In Bad Kreuznach haben die Eltern bislang das Geld noch nicht zurückerstattet bekommen. Das soll sich jetzt ändern.