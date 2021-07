Rund 70 Veranstaltungen werden sich 2021 mit dem Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz beschäftigen“. Auch in Guldental wird an ehemalige Mitbürger der beiden Ortsteile Heddesheim und Waldhilbersheim erinnert. Im Ort zeugt nicht zuletzt die „Judengasse“ davon, dass hier jüdisches Leben einst sehr präsent war.