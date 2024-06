Plus Bad Kreuznach-Planig

Kellereibedarf Gauch in Planig feiert 100. Geburtstag: Herren über Millionen Flaschen

i Ein moderner Fuhrpark für den Nah- und Regionalbereich wird bei der Firma Gauch unterhalten. Die Logistik liegt nach wie vor in eigener Hand. Foto: Firma Gauch

Hier gibt es nichts, was es nicht gibt in Sachen Weinherstellung, Abfüllung und Verpackung: Kellereibedarf Gauch in Planig feiert sein 100-jähriges Bestehen als zuverlässiger Partner der Winzer und Weinkellereien in weitem Umkreis.