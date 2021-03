Kellerbrand in Mannheimer Straße: Feuerwehr rettet Mann das Leben

Die Kreuznacher Feuerwehr hat am späten Freitagnachmittag einen Mann aus einem brennenden Haus in der Mannheimer Straße gerettet. Im Keller des Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Wie Einsatzleiter Alexander Jodeleit dem „Oeffentlichen“ berichtet, drang starker Rauch ins Treppenhaus und breitete sich von dort aus in die oberen Etagen aus. Während sich die restlichen Bewohner zügig in Sicherheit bringen konnten, befand sich ein Bewohner im zweiten Stock noch in der Wohnung. Die Feuerwehr evakuierte ihn mithilfe einer Drehleiter. Er erlitt Brandverletzungen sowie eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Bewohner müssen bei Verwandten oder Bekannten unterkommen. Die Feuerwehr hatte die Lage relativ schnell im Griff. Die Kripo ermittelt nun die Brandursache. sib