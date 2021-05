In der Josef-Knettel-Straße in Bad Kreuznach hat es am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr gebrannt. Aus mehreren Kellerfenstern eines Mehrfamilienhauses drang dichter Rauch. Flammen waren an einem der Kellerfenster auf der Gebäuderückseite sichtbar. Ein Hausbewohner hatte glücklicherweise die Brandschutztür zu den Kellerräumen geschlossen, sodass der Treppenraum rauchfrei blieb.