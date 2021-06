Orakel-Blick auf die Bundestagswahl am 26. September: Nach 18 Uhr sind in rund 80 Dörfern des Wahlkreises 201 Bad Kreuznach/Birkenfeld weniger als 50 Stimmzettel in der Urne – das Wahlgeheimnis wäre beim Auszählen in Gefahr. Das jedenfalls meint der Bund und ordnet an, dass Urnen mit zu wenigen Stimmzetteln in größeren Nachbargemeinden ausgezählt werden müssen.