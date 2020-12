Bad Kreuznach

Seit 26. Juni befindet sich das Herzkatheterlabor des Diakonie-Krankenhauses in der Sommerpause – allerdings in keiner frei gewählten. Wegen eines akuten Mangels an Kardiologen muss der Krankenhausträger den Betrieb vorübergehend einstellen. Das geht aus einem Schreiben der Krankenhausleitung hervor, das im Juni an Haus- und Fachärzte im Einzugsgebiet versendet wurde.