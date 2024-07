Plus Bad Kreuznach Keine Diskussion um Windräder: Stadt lehnt Windkraftanlage zwischen Planig und Bosenheim ab Von Marian Ristow i Symbolbild: Die Stadt Bad Kreuznach lehnt Windräder auf einer Fläche zwischen Planig, Biebelsheim, Bosenheim und Pfaffen-Schwabenheim ab. Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa Die Stadt Bad Kreuznach lehnt Windräder auf einer Fläche zwischen Planig, Biebelsheim, Bosenheim und Pfaffen-Schwabenheim ab. Grünen-Politikerin Andrea Manz übt Kritik an der Stellungnahme der Stadt. Lesezeit: 3 Minuten

Diskutiert wurde über die möglichen Windräder auf einer Fläche zwischen Planig, Biebelsheim, Bosenheim und Pfaffen-Schwabenheim bereits ausgiebig. Bei einer Infoveranstaltung Mitte Juni in Planig hatten sich viele Bürger gegen mögliche Windkraftanlage ausgesprochen. Thema waren diese Anlagen auch in der Sitzung des Bad Kreuznacher Stadtrats am vergangenen Donnerstag, diskutiert wurde darüber aber ...