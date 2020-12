Langenlonsheim

Der Langenlonsheimer Ortsbürgermeister Bernhard Wolf (FL) und mehrere Gleichgesinnte angekettet an die Gleise der Hunsrückbahn? Das ist kein Witz, sondern bitterer Ernst, die Wolf in der Sitzung des Gemeinderates jetzt ankündigte. Grund ist der beabsichtigte Güterverkehr auf der Bahnlinie in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ab Dezember und die einhellig verabschiedete Resolution des Stadtrates Stromberg zwei Tage zuvor.