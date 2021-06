Drehen sich bald auch im Kirner Land große Windräder? Über kurz oder lang wird das wohl so sein. Aber erst einmal kann nicht mehr jeder (windige Investor) bauen, wo und wie er will. Wildwest im Westen des Kreises Bad Kreuznach verhindert nun der am Donnerstagabend im Verbandsgemeinderat abgesegnete Aufstellungsbeschluss zur Neufassung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde in Sachen Windenergie.