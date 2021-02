Am 18. November 2018 starb eine 86-jährige Frau in Dalberg auf ihrem Grundstück durch einen Schuss, den ein Jäger bei einer Drückjagd auf Wildschweine abgegeben hatte. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte den 61-jährigen Jäger aus Bingen am Freitag wegen fahrlässiger Tötung der Seniorin zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren.