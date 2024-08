Plus Bad Kreuznach

Kein Grundwasser auf Kreuznacher Baustelle abgepumpt: Für Bauaufsicht sind Anschuldigungen unbegründet

i Diese Schläuche auf der Großbaustelle in der Dürerstraße sind Teil der internen Regenwasserrückhaltung, sagt die Untere Wasserbehörde. Sie und die Bauaufsicht sehen keinen Grund einzugreifen. Foto: Hans Gerhard Merkelbach

Was ist dran an den Vorwürfen von Faire-Liste-Stadtrat Hans Gerhard Merkelbach, wonach auf der Baustelle in der Dürerstraße 17 seit Monaten Tag und Nacht eine Pumpe lief und Wasser in einen Kanal gepumpt wurde? Nach Hinweisen von zwei Nachbarn habe er sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort gemacht. Denn laut deren Aussage sei bis vor Kurzem Wasser aus der Tiefgarageneinfahrt in einen Kanalschacht gepumpt worden.