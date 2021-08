Der 18. Ehrenamtstag am Sonntag in Bad Kreuznach war nicht das große Volksfest, was die zahllosen Aktiven, die einmal mehr in ihrer Freizeit ihre Gruppen, ihre Organisationen und Projekte repräsentierten, verdient hätten. Denn das verhinderte Corona mit strengen Regeln wie Abstand, Maskenpflicht und 1500 Gästen maximal (zeitgleich innerhalb des Veranstaltungsgeländes Kornmarkt und Mühlenteich), die nur gegen 14 Uhr kurz mal erreicht wurden.