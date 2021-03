Auf dem großen Freigelände hinter der Diskothek „Viva“, wo Andreas Paulus regelmäßig einen Flohmarkt ausrichtet, gibt es reichlich Platz an der frischen Luft. Das ist an sich ein klarer Vorteil in Corona-Zeiten. Umso unverständlicher ist es für den Flohmarktbetreiber, dass er trotz eines strengen Hygienekonzepts nicht öffnen darf. Letztmals fand der Flohmarkt von Juni bis Oktober 2020 statt.