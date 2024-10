Plus Kreis Bad Kreuznach

Kein Aufschub mehr: Sanierung der Sporthalle der Realschule plus in Waldböckelheim geplant

i Die Realschule plus in Waldböckelheim hat Platzprobleme und benötigt zusätzliche Räume. Und: Die dazugehörige Sporthalle ist marode und muss abgerissen werden. Die Lösung wäre ein Neubau mit aufgesetzten Klassen- und Funktionszimmern. Foto: Christine Jäckel

„Generalsanierung der Sporthalle an der Realschule plus in Waldböckelheim – Aktueller Sachstand“ hieß es nüchtern auf der Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses Bauen und Energie und des Schulträgerausschusses des Kreises. Dahinter steckt ein millionenschweres Maßnahmenpaket.