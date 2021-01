Oberhausen

Der Grünschnittplatz in Oberhausen wird sehr gut angenommen. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der „Achim und Jörg Schäfer Gbr“ ist an der Sammelstelle täglich Betrieb. Trotzdem kamen Corona bedingt weniger Weihnachtsbäume als in den Vorjahren auf dem Grüngutplatz an. Im Jahr 2020 wurde mehr Grünschnitt als in den Vorjahren angeliefert. Corona-bedingt hatten die Leute mehr Zeit, um ihren Garten zu pflegen.