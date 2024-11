Plus Bad Kreuznach Kaum Aufenthaltsplätze: Bürger nahmen Kreuznacher City mit Blick auf die Landesgartenschau ins Visier Von Josef Nürnberg i Heike Bruckner (rechts) weiß, woran es in der Innenstadt hakt – darum griff sie zur Sprühdose, um mittels Schablone auf den Missstand aufmerksam zu machen. Foto: Josef Nürnberg Bekanntlich hat die Stadt die Absicht, sich für die Landesgartenschau 2032 zu bewerben. Der Weg dorthin ist lang, aber der Zuschlag würde die Stadtentwicklung fördern, da waren sich die mehr als 50 Teilnehmer des Bürgerspaziergangs am Samstag durch die Innenstadt einig. Bevor es im Rahmen eines Spaziergangs jedoch durch die Stadt ging, waren die Bürger zunächst eingeladen, ihre Ideen in den Räumen des Mobil- und Infopunktes auf Schautafeln zu markieren. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Chance, die eine Landesgartenschau bietet, darf die Stadt auf keinen Fall vertun“, sagte Heinz Wonsyld, Besitzer des Café Wonsyld am Salinenplatz. Kreuznach bietet mit dem Salinental alles, was es zu einer Gartenschau brauche, erklärte er weiter. Aber Achtung: Man müsse durchaus die Defizite der Stadt aufzeigen, um überhaupt in ...