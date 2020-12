Bad Kreuznach

Wie geht es mit dem Kaufhof in der Innenstadt weiter? Die Zukunft des Konzerns, der ein Schutzschirmverfahren beantragt hat, ist auch am Standort Bad Kreuznach noch ungewiss. Doch jetzt gibt es vorsichtig-optimistische Signale. Der Bad Kreuznacher Kaufmann Michael Scholle, der die Immobilie in bester Lage an der Mannheimer Straße gemeinsam mit seiner Schwester vermietet, hat auf die Bitte des Konzerns um Aussetzung der Miete reagiert und den Betrag für Mai erlassen. Für die kommenden Monate möchten die Eigentümer mit der Geschäftsführung ein tragfähiges Konzept erarbeiten.