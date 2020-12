Katze auf B41 überfahren: Wer erkennt das Halsband?

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 11:29 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurde am heutigen Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der B 41 etwa 200 Meter vor der Abfahrt Kirn-Mitte (Fahrtrichtung Bad Kreuznach) eine braun-grau-getigerte Hauskatze überfahren. Das Tier starb an Ort und Stelle. Die Polizeiinspektion Kirn erbittet Hinweise über das noch unbekannte beteiligte Fahrzeug und die Herkunft der Katze, die ein markantes Halsband trug. Hinweise bitte an die Kirner Polizei, Tel. 06752/1560