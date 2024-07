Plus Bad Kreuznach Kathrin Hammes ist neue Geschäftsführerin der Milag: Sie will für die Milch ein positives Image i Kathrin Hammes übernimmt die Geschäftsführung von André Nolden, der seine Arbeit bei der Molkerei Hochwald begonnen hat. Foto: Yvonne Riede Die Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz-Saar (Milag) mit Sitz in Bad Kreuznach hat seit dem 1. Juli eine neue Geschäftsführerin. Sie heißt Kathrin Hammes, ist 28 Jahre alt und auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchviehhaltung und Ackerbau im Landkreis Cochem-Zell aufgewachsen. Lesezeit: 1 Minute

Wie aus einer Pressemitteilung der Milag hervorgeht, studierte Kathrin Hammes an der Universität Hohenheim Agrarwissenschaften mit dem Abschluss Master of Science Agrar. In ihren Abschlussarbeiten zeigte sich schon ihr starkes Interesse an Milchkühen und Milch. In ihrer Bachelorarbeit untersuchte sie den Progesterongehalt der Milch und zog anschließend Rückschlüsse auf die Fruchtbarkeitssituation ...