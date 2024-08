Kater Carlos fühlt sich bei der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim wohl: Besitzer gefunden

Anzeige

Ende gut, alles gut: Die Fahndung nach dem Eigentümer des Katers, der es sich über längere Zeit in der Dienststelle der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim bequem gemacht hatte, kann eingestellt werden. Der Besitzer des 19-jährigen Carlos hat sich gemeldet. „Der Kater ist weiterhin willkommen, muss zum Fressen jedoch in seinem Zuhause einkehren, welches in unmittelbarer Nähe zur Dienststelle liegt“, schreiben die Beamten humorvoll.

Kater Carlos Foto: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zuvor wurde eifrig nach dem Besitzer gefahndet. „Ausnahmsweise suchen die Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim nicht den Halter eines Fahrzeuges, sondern den eines Katers. Seit mehreren Tagen beziehungsweise Wochen hält sich ein Freigänger vor oder mittlerweile auch in der Dienststelle auf“, hieß es in der Polizeimeldung. „Durch eine konsequente 24-Stunden-Betreuung im Dreischichtsystem sowie ausgiebigen Streicheleinheiten durch die Einsatzkräfte fühlt sich der Kater sichtlich wohl und sieht offenbar auch keinen Grund mehr, sich woanders aufzuhalten. Lediglich für Streifzüge über die Wiesen, zusammen mit den fünf Schafen der Polizeiautobahnstation, ist er manchmal für mehrere Stunden entschuldigt“, so die Polizei. red