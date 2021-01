Meisenheim

Die Kassenärztliche Vereinigung setzt wie angekündigt ihre Kürzungspläne in der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Meisenheim ab Montag in die Tat um. In einer Presseerklärung spricht sie von der dritten Stufe ihrer Bereitschaftsdienstreform. Darin heißt es: „Mit dem Start des Aufsuchenden Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (AÄBD) und der bedarfsgerechten Besetzung der Ärztlichen Bereitschaftspraxis (ÄBP) Meisenheim setzt die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) ab dem 1. Februar die dritte Stufe ihrer Bereitschaftsdienstreform auch in der Nahe-Glan-Region um.“