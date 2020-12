Kartoffelacker wird Feuchtwiese: Ehrenamtsprojekt in Löllbach nimmt Formen an

Löllbach

Seit Oktober 2018 läuft die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim. Acht Gruppen haben sich gebildet, darunter auch das Projekt „Einrichten von Feuchtwiesen“, das Hans Jürgen Groß in Löllbach leitet. Nach eineinhalb Jahren war es nun so weit: Mit beratender, finanzieller und tatkräftiger Unterstützung von Bianca Steimle, der Vorsitzenden der Pollichia, Verein für Naturschutz und Landespflege, Gruppe Bad Kreuznach, wurde in Löllbach auf dem Flurstück „In Bombach“ in direkter Nachbarschaft zum Schweinschieder Bach Saatgut für eine Feuchtwiese ausgesät. Die Geoökologin Dorothea Kortner vom Büro Twelbeck für Landschaftsökologie und Zoologie in Mainz begleitete die Aktion fachlich. Sie fungiert als Naturschutzmanagerin (vorher Biotopbetreuerin) im Landkreis Bad Kreuznach.