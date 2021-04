Alter Krimskrams oder edle Rarität? Die Geschichte der Kuriositäten, viele Schätze und noch mehr Raritäten, hammerhartes Verhandeln mit Lachen, Tränen und manchen Überraschungen – das alles bietet Horst Lichter in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“. An diese Sendung erinnerte sich der 79-jährige Kirner Karl-Heinz Buss, als er die Einrichtung seiner Wohnung in der Mozartstraße 5 in Kirn modernisierte – und ihm die Idee kam, seine Stehleuchte in der Sendung vorzustellen.