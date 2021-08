Der Mythos AC/DC ist ungebrochen. Kaum eine Hard-Rock-Band begeistert die Fans mit ihrer Musik so sehr, wie die 1973 gegründete australische Band AC/DC. Der Kulturgarten in Simmertal kündigte im Frühjahr 2021 ein Konzert mit der AC/DC-Tribute-Band „We Salute You“ für den 27. August an. Es war im Nu ausverkauft. Beim Veranstalter gingen aber trotzdem noch jede Menge Ticketanfragen ein.