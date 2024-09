Plus Bad Kreuznach

Kanalbaukosten: Pleitersheim soll Garantie abgeben

Von Jens Fink

i Hier am westlichen Ortsrand soll das Neubaugebiet „Am Schwabenheimer Weg“ entstehen und auch kanaltechnisch erschlossen werden. Foto: Jens Fink

Die Gemeinde Pleitersheim will das Neubaugebiet „Am Schwabenheimer Weg“ am westlichen Ortsrand in den nächsten Jahren realisieren und hier zwei Dutzend Baugrundstücke ausweisen. Die Verbandsgemeindewerke haben eine Planung für die Entwässerung entworfen, berichtete Jacqueline Finn, Leiterin der Abteilung Bauen und Abwasser im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach.