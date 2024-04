Bingen

Kampf ums Krankenhaus: Gibt es Hoffnung für das Heilig-Geist-Hospital Bingen?

Von Reiner Gräff

i Mitarbeiter und Patienten hoffen auf Rettung. Aktuell wird mit Insolvenzverwalter, Stadt und Kreis nach einer Trägerlösung gesucht. Foto: Rainer Gräff

Das traditionsreiche Binger Heilig-Geist-Hospital (HGH) in Bingen, inzwischen in der Hand der Marienhaus GmbH, steht auf der Kippe – beziehungsweise vor dem Gang in die Insolvenz.