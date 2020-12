Bad Münster-Ebernburg

Die Bürgerinitiative, die sich für die Rettung des Deutschen Hauses in Bad Münster am Stein einsetzt, hat ihren Kampf noch nicht aufgegeben. Da bis zum 31. Juli der Vorentwurf zum Bebauungsplan im Verwaltungsgebäude (Im Brückes) in Bad Kreuznach ausliegt, rät der BI-Mitinitiator Peter Dill allen, die am Erhalt des barocken Hauses interessiert sind, nun eine Eingabe abzugeben.