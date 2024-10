Plus Bad Kreuznach Kabarettist Urban Priol macht die Bad Kreuznacher Loge gleich zweimal voll: Mehr nach oben gezogene Mundwinkel, bitte! Von Christine Jäckel i Der Mann mit den Comic-Touretten und Meister des fränkischen Inflektivs, Urban Priol, war mal wieder zu Gast in der Loge. Foto: Christine Jäckel Sie haben‘ s ja auch nicht leicht, die Kabarettisten, die Meister der geschliffenen Verbalkritik – bei der inflationär angestiegenen Zahl von Hobbynörglern im Land. Trotzdem bekommt Urban Priol die Bad Kreuznacher Kleinkunstbühne spielend voll, und das an zwei Tagen hintereinander. Lesezeit: 2 Minuten

Der in Brettlgängerkreisen renommierte Franke vom Jahrgang 1961 weiß, was das Publikum erwartet. Nicht nur inhaltlich, auch im äußeren Erscheinungsbild liefert Priol. Auf der Bühne in der Bad Kreuznacher Loge steht das alkoholfreie Weißbier bereit, und die Frisur im Styling „kurz vorher noch mal in die Steckdose gegriffen“ sitzt. Für ...