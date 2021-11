Wie geht es mit dem Kirchenkreis An Nahe und Glan weiter? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Synode mit 95 Abgeordneten aus den 25 Kirchengemeinden sowie den verschiedenen Arbeitsgebieten am vergangenen Freitag in der Pauluskirche und am Samstag in der Bockenauer-Schweiz-Halle. Nach wie vor fehlt es dem Kirchenkreis an nachrückenden Pfarrern, und obwohl bis 2030 Stellen abgebaut werden, bleibt die Personalfrage drängend.