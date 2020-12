Bad Kreuznach

Täglich erschüttert viele Menschen das Leid der in Griechenland gestrandeten Flüchtlinge, und nur wenig passiert, um diesen Menschen zu helfen. Kaum einer will sie wirklich aufnehmen, und ein Zurück scheint für die meisten ausgeschlossen. Während die große Politik sich nur wenig bewegt, gibt es doch viele, die ihre Betroffenheit gern auch in Taten umsetzen wollen.