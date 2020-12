Bad Kreuznach

Tag eins der Schulöffnungen: Gestern kehrten die ersten Schüler der Berufsbildenden Schulen nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie zurück in ihre Klassenräume, darunter auch diejenigen, die die BBS Wirtschaft in Bad Kreuznach an der Rheingrafenstraße besuchen. Normalerweise gehen dort rund 800 Schüler ein und aus, doch am Montag hatten zunächst lediglich rund 80 junge Erwachsene der Abschlussklassen Unterricht in den Zweigen des Wirtschaftsgymnasiums, der Berufsoberschulen und (höheren) Berufsfachschule. Ab Anfang nächster Woche kommen weitere Klassen hinzu.