Bad Kreuznach

84 Prozent von 904 repräsentativ ausgewählten Personen, die in Bad Kreuznach öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften sehr zufrieden oder zufrieden sind (Note Eins oder Zwei auf einer Skala von Eins bis Vier). Das ist das Ergebnis des fünften Bad Kreuznacher Kundenspiegels des niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting Dieter Grett. Im Vergleich zu 131 anderen deutschen Städten landet Bad Kreuznach auf dem 94. Platz.