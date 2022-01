In diesem Jahr wird der 1700-jährigen Tradition jüdischen Lebens in Deutschland gedacht. Auch unsere Region prägte eine jahrhundertealte jüdische Kultur. Viele jüdische Worte wie „Mores“, „bemsche“, „vermasele“ oder „fitzekebores“ flossen in unser Dialekt ein; jüdische Gerichte wie Schales stehen auf dem gemeinsamen Speiseplan. Die Feste Pessach und Ostern oder Chanukka und Weihnachten werden im gleichen Zeitraum gefeiert.