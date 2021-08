Seit 300 Jahren gibt es die per Hand gezogene Nahefähre im Huttental. Es ist übrigens die letzte ihrer Art im ganzen südlichen Teil Deutschlands. Eine echte Rarität also, und eine mit einer langen Tradition. Mit einem dreitägigen Fest vom 10. bis zum 12. September wird dies gebührend gefeiert. Dafür werden noch Fotos, aber auch Erinnerungen an die Fähre gesucht.