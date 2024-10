Plus Kreis Bad Kreuznach Jubiläumsfahrt in prickelnder Champagner-Luft: Im Soonwaldbus unterwegs Von Kurt Knaudt i Welcher Zapfen stammt von welchem Baum? Waldpädagogin Silke Radau brachte die Gruppe mit einem Zapfen-Quiz ins Grübeln. Fotos: Kurt Knaudt Foto: Kurt Knaudt Fahrten mit dem Soonwaldbus sind immer ein Erlebnis. Getoppt wird das noch, wenn Monika Kirschner-Ludwig, die Initiatorin und langjährige treibende Kraft hinter diesem Format, den Tag organisiert und moderiert. Lesezeit: 2 Minuten

Denn ihre Programme und ihre von viel Hintergrundwissen, Herzblut und Humor getragenen Berichte während der Fahrt sind besonders. So war es auch beim letzten „Soontag“ in diesem Jahr. Am Ende traten die Gäste nach der Wohlfühlfahrt durch den Soonwald im voll besetzten Bus glücklich und voller positiver Eindrücke den Heimweg ...