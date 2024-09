Plus Mandel/Neustadt

Jubel und Feierlaune an der Nahe: Katharina Gräff trägt die Prinzessinnenkrone

i Strahlen um die Wette: Die Deutsche Weinkönigin Charlotte Weihl aus der Pfalz (Mitte) mit ihren Prinzessinnen Katharina Gräff von der Nahe (links) und Julia Lambrich vom Mittelrhein nach der Krönung in Neustadt. Fotos: Uwe Anspach/dpa Foto: Uwe Anspach/dpa

Spannend war es am Freitagabend im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Dann stand in der Nacht endlich fest, wer die Krone der 76. Deutschen Weinkönigin tragen darf. Ins Finale der letzten Drei hatten es Katharina Gräff (Nahe), Julia Lambrich (Mittelrhein) und Charlotte Weihl (Pfalz) geschafft. Am Ende votierten der Saal und die Zuschauer daheim für Charlotte. Katharina und Julia sind jetzt ihre Prinzessinnen.