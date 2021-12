Ein Trio, das die Massen steuert – wenn die DJs Jonny, Anthony und Sammy auflegen, steht keiner still. Dann bebt der Saal, der Platz, die Hütte. Oder auch die halbe City: am Altweibertag, wenn sich Tausende auf dem Kornmarkt oder in der Rossstraße drängen. Vor der Sparkasse heizt Jonny seit Jahren ein, in der Rossstraße Anthony. Dann geht die Post ab, wogt die Partyschar.