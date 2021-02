Polizisten durchkämmten am Wochenende das Gebiet am Glan in der Hoffnung, den vermissten 13-Jährigen zu finden. Seither geht die Suche weiter – nun auch mit einem Helikopter mit Wärmebildkamera, der in den letzten Tagen nicht starten konnte.

Foto: Roswitha Kexel